Янукович собирается подойти к саммиту Украина-ЕС очень принципиально

Новое соглашение с Европейским Союзом должно предусматривать реальный механизм развития отношений с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам.

«Саммит Украина-ЕС очень важный, поскольку готовится соглашение на 10 лет с Евросоюзом, которое должно создать реальный механизм отношений между Украиной и Евросоюзом. Этот механизм должен быть выгодным», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, ему не хотелось бы, чтобы на фоне подготовки нового текста соглашения рассматривались дела, связанные с антидемпинговыми расследованиями в отношении украинской продукции. «Это дискриминация украинских товаропроизводителей и таких случаев уже несколько, поэтому мы подойдем к этому саммиту очень принципиально», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что отношения между Украиной и ЕС существенно улучшаются и развиваются в правильном направлении. «Но нам не нужно быть романтиками, нам нужно подходить конкретно к каждому делу в любых отношениях с Евросоюзом и создавать механизмы решения этих вопросов», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября В.ЯНУКОВИЧ на заседании Кабинета Министров констатировал ухудшение визового и торгового режима Европейского Союза с Украиной. По его словам, сейчас внедряется система, которая “ухудшает ситуацию для (украинских – УНИАН) товаропроизводителей на европейских рынках”, открываются новые антидемпинговые дела и повышаются таможенные платежи на украинскую продукцию.

При этом В.ЯНУКОВИЧ поручил Министерству иностранных дел и Министерству экономики проанализировать ситуацию и подготовить соответствующий доклад, согласованный со всеми министерствами и ведомствами, ко дню проведения саммита Украина-ЕС в Киеве 14 сентября.

На этом саммите украинскую делегацию будет возглавлять Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.