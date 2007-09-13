Олег Тягнибок даст пресс-конференцию в УНИАН

14 сентября в 12-30 в УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция лидера Всеукраинского объединения «Свобода» Олега Тягнибока на тему: “Наступлению украинофобов «Свобода» противопоставляет Марш защиты украинцев” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 8(067) 441-46-01; 8(050) 828-62-42. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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