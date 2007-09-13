Выборы выиграет Блок Литвина? (2 опроса)

Сегодня в Киеве состоялись две пресс-конференции разных социологических структур. Свои версии будущих событий предложили Всеукраинская социологическая служба и Институт социальной и политической психологии.

Вариант: 29+5,9+3=37,3 против 22,6+15,2=37,8... и 5,6 у Литвина

29% избирателей готовы поддержать на внеочередных парламентских выборах Партию регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всеукраинской социологической службой, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Согласно данным опроса, за Блок Юлии Тимошенко готовы проголосовать 22,6% избирателей; за блок “Наша Украина – Народная самооборона” - 15,2%.

Кроме этих трех политических сил трехпроцентный избирательный барьер также преодолевают Коммунистическая партия Украины, которую имеют намерение поддержать 5,9% респондентов, Блок Литвина – 5,6% и Социалистическая партия Украины - 3% избирателей.

Против всех планируют проголосовать 5,6% опрошенных, а не определились – 5,4%.

Опрос проводился с 6 до 12 сентября в 16 регионах Украины, всего были опрошены 2 тыс. 479 респондентов, погрешность составляет не более 2%.

Вариант: 31,6+5,7=37,3 против 22,8+12,9=35,7... и 4,6 у Литвина

В начале сентября на выборах в парламент прошли бы пять политических сил: Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, блок “Наша Украина – Народная самооборона”, Коммунистическая партия Украины и Блок Литвина.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Института социальной и политической психологии Академии педагогических наук Украины, член-корреспондент АПН Николай СЛЮСАРЕВСКИЙ, представляя результаты всеукраинского репрезентативного опроса, проведенного Институтом 4-8 сентября

Так, согласно распределению голосов активного электората - тех граждан, которые в той или иной степени склонны принимать участие в голосовании, Партия регионов набирает 31,6%; Блок Юлии Тимошенко – 22,8%; блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 12,9%; Коммунистическая партия Украины – 5,7%. Блок Литвина, который, как отметил Н.СЛЮСАРЕВСКИЙ, в предыдущие месяцы при опросах балансировал на грани трехпроцентного рубежа, сейчас набирает 4,6%.

“Сказать с уверенностью, что такой показатель у этого блока останется и в дальнейшем, мы не можем, поскольку эти результаты получены впервые, но шанс пересечь трехпроцентный барьер у блока (Литвина), безусловно, есть. Если эта тенденция сохранится, то он попадет в Верховную Раду, и в политических раскладах будет играть, понятно, немалую роль”, - считает Н.СЛЮСАРЕВСКИЙ.

По его информации, приближается к проходному избирательному барьеру Социалистическая партия Украины, за которую готовы проголосовать 2,6% опрошенных. За всеукраинское объединение “Свобода” и Прогрессивную социалистическую партию Украины намерены проголосовать по 1,2% респондентов.

“Остальные 12 партий и блоков пока еще не набирают и по 1% и вместе оттягивают лишь около 4% голосов”, - сказал директор института.

Колеблются с выбором среди тех, кто склонен голосовать, 10,7% респондентов и собираются проголосовать против всех - 2,6%.