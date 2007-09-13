Тимошенко встретится с Соланой

В пятницу, 14 сентября, состоится встреча лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО с Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, подход к прессе - в 8.30. Адрес: гостиница Radisson SAS Hotel Kiev (ул. Ярославов вал, 22). Аккредитация журналистов по телефону: 462-57-50.