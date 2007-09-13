Сын Черновецкого подал в суд на Луценко

Председатель наблюдательного совета «Правэкс-банка», депутат Киевсовета Степан ЧЕРНОВЕЦКИЙ 12 cентября подал в суд иск о защите чести и достоинства к лидеру «Нашей Украины – Народной самообороны» Юрию ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

С.ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает лживыми обвинения Ю.ЛУЦЕНКО в его сторону в интервью «Газете по-киевски» относительно причастности к афере «Элита-центр».

«Когда этот человек был министром внутренних дел, он не сделал все возможное для того, чтобы довести до конца расследование аферы «Элита-центр», - заявил С.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Теперь, по его словам, «накануне выборов, после того, как он предоставил политическую «крышу» тогдашнему мэру Александру ОМЕЛЬЧЕНКО, проходящему по этому делу, господин ЛУЦЕНКО заявляет, будто бы я причастен к этой резонансной строительной афере эпохи ОМЕЛЬЧЕНКО».

«Я подал иск в суд и уверен, что его выиграю», - сказал С.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также сообщил, что Ю.ЛУЦЕНКО, будучи министром МВД, не мог не знать о недобросовестной сделке, «зеленый свет» которой дал А.ОМЕЛЬЧЕНКО, выдав все разрешения строительным аферистам.

С.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что сумма иска является значительной и достаточной для того, чтобы оказать реальную поддержку киевлянам, пострадавшим от этой аферы.

Выигранные в суде деньги С.ЧЕРНОВЕЦКИЙ передаст обездоленным, подчеркнули в пресс-службе.