Ющенко: надо меньше пить...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев вести здоровый образ жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на всеукраинском форуме «Наша цель – здоровый человек, здоровая нация», который проходит в Киеве.

Президент подчеркнул, что население Украины сокращается, и если в 1993 году в Украине проживало 52,2 млн. человек, то на сегодняшний день - 46,6 млн.

По словам В.ЮЩЕНКО, за это время Украина потеряла населения больше, чем за годы Великой Отечественной войны, и если такая тенденция сохранится, то в 2010 году в Украине останется всего 35 млн. человек.

Президент заявил, что очень много зависит не только от медицины, но и от образа жизни, который ведет человек. «Нужно меньше пить, нужно меньше курить», - призвал он.

Он заметил, что сегодня, по статистике, 70% украинской молодежи в возрасте от 12 до 20 лет употребляет алкоголь и курит.

Президент отметил необходимость борьбы с рекламой алкоголя и табачных изделий на телевидении, а также обеспечение на законодательном уровне того, чтобы компании, которые производят алкоголь и табак, финансировали программы по борьбе с раком и тому подобное.

Также, по его словам, наблюдается проблема с физическим воспитанием. В.ЮЩЕНКО призвал местные власти популяризировать спорт и строить спортивные площадки.

Среди других инициатив Президента - содействие рациональному питанию населения Украины, широкое внедрение социальной рекламы о здоровом образе жизни.