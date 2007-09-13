Симоненко хочет вернуть смертную казнь
11:43, 13 сентября 2007Политика
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"Чтобы несли ответственность!"
Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО предлагает возобновить применение смертной казни.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время пребывания в Полтаве.
По словам П.СИМОНЕНКО, смертную казнь стоит применять к преступникам, которые совершили преднамеренное убийство.
«Сегодня в государстве угрожающая ситуация. Ежегодно по заказу в государстве убивают более 4 тыс. человек. Средняя цена такого убийства 500 долларов. Я предлагаю за преднамеренное убийство возобновить смертную казнь. Чтобы несли ответственность!», - сказал П.СИМОНЕНКО.
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