Симоненко хочет вернуть смертную казнь

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО предлагает возобновить применение смертной казни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время пребывания в Полтаве.

По словам П.СИМОНЕНКО, смертную казнь стоит применять к преступникам, которые совершили преднамеренное убийство.

«Сегодня в государстве угрожающая ситуация. Ежегодно по заказу в государстве убивают более 4 тыс. человек. Средняя цена такого убийства 500 долларов. Я предлагаю за преднамеренное убийство возобновить смертную казнь. Чтобы несли ответственность!», - сказал П.СИМОНЕНКО.