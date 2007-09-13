Янукович пожевал каравай и сочинил стишок

Во время своей первой поездки по регионам в рамках предвыборного тура премьер Виктор Янукович выступил на митинге в Мелитополе и пообщался с жителями близлежайших сел.

Об этом пишет Коммерсантъ-Украина, отмечая, что до Мелитополя Янукович летел на самолете, который приземлился на военном аэродроме под городом.

"На каждом городском перекрестке были выставлены усиленные наряды милиции, а сам Виктор Янукович передвигался по Запорожской области на уже полюбившемся ему автомобиле GMC Savana", - пишет газета.

Митинг было поручено вести кандидату в депутаты от Партии регионов Александру Пеклушенко, "который с завидным постоянством повторял, что "Виктор Янукович уже ступил на мелитопольскую землю".

Перед выходом Януковича на сцену Пеклушенко сказал: "Виктор Янукович находится в 50 метрах от сцены, давайте посоревнуемся, кто лучше и кто громче крикнет "Янукович!".

"Апогеем стали слова, произнесенные им, когда премьер оказался в 30 метрах от сцены: "Он видит каждого из вас. Он понимает каждого из вас, и он решит все ваши проблемы", - пишет "Коммерсантъ".

Выехав из Мелитополя, Янукович стал делать остановки в населенных пунктах. Во время одной из остановок премьеру вручили каравай, который он сразу отдал охранникам.

"Виктор Федорович, вы хотя бы откусили... – сказал кто-то из толпы. Премьер сразу же потребовал каравай обратно, откусил и начал усиленно жевать", - пишет газета.

На пожелание одной женщины здоровья, Янукович ответил: "Здоровье в порядке, спасибо зарядке!".

Украинская правда