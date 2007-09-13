Симоненко живьем хоронит Мороза

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО предлагает всем партиям «левой» направленности поддержать КПУ, которая одна сможет пройти в новую Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 12 сентября во время пребывания в Полтаве.

«Сегодня надо думать, как защитить голоса избирателей, которые голосуют за «левую» идею, которые поддерживают принципы справедливости», - отметил лидер коммунистов.

По его словам, «сегодня всем понятно, что социалисты, к сожалению, не проходят в парламент, не пройдут и прогрессивные социалисты, и другие партии, в том числе партии-провокаторы - обновленные коммунисты. Кроме Компартии, ни одна не пройдет».

Например, по словам П.СИМОНЕНКО, «СПУ получит 500 тыс. голосов, а это не есть 3% для прохождения, ПСПУ - 500 тыс., а этого мало. Вот 1 млн. голосов и подарили, а это минимум 25 мандатов».

В связи с этим КПУ предлагает всем левым партиям пересмотреть свои позиции в поддержку коммунистов и «снять амбиции», сказал П.СИМОНЕНКО.

По его словам, после выборов он будет инициировать создание координационного совета, и «мы будем практически думать над тем, как координировать усилия левых партий, и эти идеи будем защищать в парламенте».