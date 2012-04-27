Как получить соцкарточку Попова, знают в столичном Call-центре

Компетентные ответы на вопросы социальной карты, которая вводится в обращение по инициативе председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова, киевляне смогут получить в городском Call-центре. Об этом в программе «Столица» на ТРК «Киев» сообщила начальник Службы помощи киевлянам 15-51 Наталия Данько.

«Мы уже провели несколько семинаров с сотрудниками нашего контактного центра и продолжаем их проводить. Даем информацию о социальной карте, чтобы сотрудники могли рассказывать киевлянам, что такое социальная карта, как ею пользоваться, что может произойти и что нужно делать, если человек, не дай Бог, потерял эту карточку», - сказала Наталия Данько.

По словам начальника Службы помощи киевлянам, в городе уже налажена работа по информированию населения о порядке получения карты. «Мы даже будем говорить людям номер их очереди, скажем, на какое время они должны прийти в управление соцзащиты населения. Это все делается, чтобы не создавать никакого ажиотажа вокруг карты», - объясняет Данько.

Как сообщалось, в апреле глава КГГА Александр Попов объявил о запуске проекта «Социальная карточка киевлянина». Прежде всего этими карточками обеспечат 84 тысяч киевлян: многодетные семьи и пенсионеров-инвалидов, которые не имеют права на удостоверение «Ветеран труда» и бесплатный проезд в метрополитене. Пенсионеры с интересом и одобрением восприняли инициативу Попова. Об этом, в частности, свидетельствует статистика обращений в Call-центр, куда ежедневно поступают десятки звонков на эту тему. Киевляне просят разъяснить механизм получения социальной карты, просят включить их в списки на первоочередное получение карты и вообще ускорить процесс выдачи этого документа.

Пресс-служба напоминает, что глава КГГА Александр Попов назвал социальную защиту населения одним из приоритетов на этот год. «Мы провели подсчеты и пришли к выводу, что финансовые результаты и динамика роста экономики позволяют столице значительно расширить базу социальной помощи малообеспеченным киевлянам. Своей задачей мы видим максимально возможную поддержку социально незащищенных - инвалидов, многодетных семей, пенсионеров», - отметил Александр Попов