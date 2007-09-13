Киселев заявляет, что Тимошенко наняла Кашпировского

Лидер Крымской организации Партии регионов, депутат Верховной Рады Украины V созыва Василий КИСЕЛЕВ утверждает, что Блок Юлии Тимошенко привлекает для агитации экстрасенса Анатолия КАШПИРОВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИСЕЛЕВ заявил на собрании депутатов местных советов всех уровней от Партии регионов, проходившем сегодня в Симферополе.

«Я вот недавно получил сведения о том, что БЮТ нанял КАШПИРОВСКОГО, раздают в палатках его фотографии, организовывают встречи с ним», - заявил В.КИСЕЛЕВ. При этом он уточнил, что все это происходит в Крыму.

По мнению В.КИСЕЛЕВА, привлекая к агитации А.КАШПИРОВСКОГО, «бютовцы» собираются «зомбировать людей». «Представляете для чего (нанимают КАШПИРОВСКОГО - УНИАН) - зомбировать людей собираются. Вот какая цена борьбы! Это же какие деньги платить надо!» - возмутился В.КИСЕЛЕВ.

Он также заявил, что нынешняя избирательная кампания будет крайне грязной по отношению к Партии регионов. «Мы предполагали, что нынешняя избирательная кампании будет грязной. Но чтобы до такой степени!» - сказал главный «регионал» Крыма.

В комментарии корреспонденту УНИАН депутат Верховной Рады АРК от БЮТ Юрий МОГАРИЧЕВ назвал абсурдным заявление В.КИСЕЛЕВА. «Василий Алексеевич (КИСЕЛЕВ – УНИАН) – известный ретранслятор политических перлов, - сказал Ю.МОГАРИЧЕВ. – Никакого КАШПИРОВСКОГО мы не используем».

Крымский депутат-«бютовец» отметил, у Партии регионов падает рейтинг в Крыму, поэтому, возможно, ее представители и придумывает неправдивую информацию о своих политических оппонентах.