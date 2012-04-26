Пилипенко: Комитет по правам человека ПАСЕ высоко оценил новый УПК Украины

Об этом рассказал Укринформу представитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Пилипенко, комментируя результаты заседания комитета по правам человека ПАСЕ.

"Генеральный директор по правам человека и верховенства права Совета Европы Филип Буайя выразил поддержку Украине и высоко оценил принятие нового Уголовного процессуального кодекса, а также поприветствовал желание украинской стороны как можно быстрее передать его на юридическую экспертизу Совету Европы", - отметил парламентарий.

В то же время, по мнению экспертов профильного Директората СЕ, почти 90% их рекомендаций учтено в новом УПК Украины, отметил Пилипенко.

По его словам, представители комитета отметили необходимость скорейшего вступления в силу УПК, "поскольку это один из важных шагов на пути интеграции Украины в европейское сообщество". ПАСЕ окажет поддержку украинской стороне в имплементации кодекса, обучении судей, прокуроров и адвокатов, овладении ими новыми правилами уголовного производства.