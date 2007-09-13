Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ называет абсурдным обвинение Секретариата Президента Украины по адресу Кабинета Министров Украины в попытках осуществления рейдерських атак на госпредприятия Украины. Об этом он заявил вчера в эфире канала НТН.

Как отметил Н.АЗАРОВ, "для меня сейчас нет Секретариата Президента. Есть избирательный штаб "Нашей Украины" под руководством БАЛОГИ Виктора Ивановича, который по совместительству является главой Секретариата Президента". "Потому отвечать на абсолютно абсурдное обвинение нет никакого смысла", - заявил первый вице-премьер.

Комментируя Указ Президента Украины о приостановке постановления Кабмина о приватизации "Одесского припортового завода", Н.АЗАРОВ назвал его "безответственным решением".

"Это решение продиктовано предвыборной тактикой этого избирательного штаба, которым в сущности руководит (Виктор ЮЩЕНКО), будучи не понятно, то ли Президентом, то ли лидером "Нашей Украины", - цитирует первого вице-премьера «Украинская правда». "Он сейчас осуществляет предвыборные поездки по регионам, ведет открытую агитацию, состоя в должности Президента", - прибавил Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что "приватизация "Одесского припортового завода" входила в госбюджет, была составной частью доходов бюджета".