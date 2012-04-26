Тюремщики: Тимошенко показывает свои синяки лишь избранным

Как сообщили УНИАН в пресс-служба ГПтСУ, комментируя вчерашние заявления омбудсмана Нины Карпачевой, И.Первушкин сказал: «Прокомментировать это могу очень просто. Когда прибыл представитель омбудсмана, я лично сопровождал его в камеру Ю.Тимошенко. Там она ему четко сказала, когда тот уже собирался уходить: «У вас в дальнейшем все будет хорошо, я обещаю, и передай это Нине Ивановне». Какие здесь могут быть еще вопросы? Лично у меня их уже нет».

Он также отметил, что Ю.Тимошенко почему-то показывает свои «якобы набитые нашими конвоирами синяки» только тем, кто правильно о них говорит.

«Не знаю, что она там может показывать, но что-то показывает только тем, кто правильно об этом говорит, то есть своим партийным соратникам. Она уже второй раз отказалась от судебно-медицинской экспертизы. И это потому, что такой эксперт может четко объяснить как время возникновения синяков, так и характер их происхождения. Если они там появились вчера или позавчера, а не почти неделю назад, то эксперт это скажет. Еще раз подчеркиваю, ее (Ю.Тимошенко) никто не бил», - сказал И.Первушкин.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Н.Карпачева заявила на брифинге, что требует от генерального прокурора Виктора Пшонки возбудить уголовное дело и отстранить от исполнения должностных обязанностей всех причастных к факту грубого поведения с экс-премьер-министром Ю.Тимошенко во время ее конвоирования из колонии в больницу 20 апреля.

Она сообщила, что отправила своего представителя 24 апреля в Качановскую колонию, тот осмотрел экс-премьера и зафиксировал наличие синяков на теле Ю.Тимошенко.

«Я заявляю, что конвоирование Тимошенко таким способом является жестоким обращением с заключенной и может быть расценено как истязание в соответствии со ст. 3 Европейской конвенции по правам человека, Конвенции ООН против истязаний, а также Инструкции по организации охраны уголовно-исполнительных учреждений закрытого типа», - сказала Н.Карпачева.