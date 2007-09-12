Андрей Деркач о СНБО, Конституции, ядерном цикле и черном пиаре

Секретариат Президента и Совет национальной безопасности и обороны пытаются втянуть атомную отрасль в политическое противостояние.

Об этом сегодня в эфире «Радио ЭРА» заявил генеральный директор концерна «Укратомпром», президент НАЭК «Энергоатом» Андрей ДЕРКАЧ, комментируя заявления секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА об ошибках, допущенных правительством при создании госконцерна «Укратомпром», а также о намерении СНБО 21 сентября рассмотреть вопрос о положении дел в атомнопромышленном комплексе.

«Моя оценка этому - это отсутствие культуры государственности у руководителей СНБО и Секретариата Президента и политический цинизм, поскольку ст.3 Конституции гласит о том, что высшей целью государственной деятельности является безопасность и здоровье граждан, но, к сожалению, руководители Секретариата и СНБО читают Конституцию не в оригинале, а в трактовке своих юристов, втягивая отрасль в политический конфликт», – сказал А. ДЕРКАЧ.

При этом он указал на то, что СНБО инициировал проверку законности подписания простокола между «Укратомпромом» и Росатомом «после наведения порядка в работе с активами «Укратомпрома», в том числе и по работе с ВостГОКом и после запрета экспорта урана».

«После ответа Генпрокуратуры о законности действий («Укратомпрома» – УНИАН) в соответствии с предыдущими соглашениями поступили новые обвинения о создании условий для отчуждения имущества. На все эти обвинения у нас заключения как Министерства юстиции, так и наших юристов», – сказал А. ДЕРКАЧ, отметив при этом, что указанные материалы направлялись в Секретариат Президента и СНБО.

А. ДЕРКАЧ добавил также, что против концерна развернута «информационная война», в частности, путем вырывания из контекста отдельных положений Стратегии развития ЯТЦ до 2030 года и их дальнейшей непрофессиональной критики.

Кроме того, он указал на то, что в последнее время прослеживается тенеденция умышленного срыва тендеров, оглашенных «Энергоатомом», а также срыва поставок оборудования на АЭС.

«Задача черного пиара - убедить в отсутствии положительных результатов работы Кабинета министров. Если это невозможно сделать с помощью цифр и документов, значит нужно слить лухи и сплетни, которые распускаются, сделать это с помощью экспертных групп СНБО, так называемые документы, и после этого выбросив в прессу, устроить шоу при рассмотрении 21 числа на заседании СНБО», – сказал А. ДЕРКАЧ.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ заявил, что Украина должна создать собственный цикл ядерного производства.

По мнению И.ПЛЮЩА, последовательная реализация Энергетической стратегии Украины позволит исправить ошибки, накопленные в ядерной отрасли, в частности, при создании Государственного концерна «Укратомпром».

«В целом полезная идея консолидации активов и повышения инвестиционной привлекательности предприятий при организации «Укратомпрома» была реализована непрофессионально, чем создана реальная угроза экономической безопасности государства», – отметил секретарь СНБО.

«Готовясь к корпоратизации, правительство не сделало никаких экономических расчетов, касающихся объемов необходимых инвестиций и относительно рисков возможного отчуждения государственного имущества», – заявил И.ПЛЮЩ. Если, по его словам, сравнить стоимость средств, необходимых для реализации программ развития уранового и циркониевого производств или строительства лишь одного ядерного энергоблока, со средствами, которые могут быть получены за счет продажи части акций концерна, даже при условии повышения их рыночной стоимости, то вопрос отчуждения государственного имущества становится реальной проблемой для страны. Внесение в уставный фонд «Укратомпрома» активов НАЭК «Энергоатом» и предприятий атомной промышленности без определения механизмов их сохранения, угрожает отчуждением имущества из государственной собственности. «И это делается по отношению к предприятиям, которые не подлежат приватизации и имеют стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности государства», – отметил И.ПЛЮЩ.

Именно этим, по его словам, объясняется то, что Президент Украины Указом от 13 августа 2007 года №706/2007 приостановил действие постановлений правительства о создании концерна и передаче ему государственного имущества.

Секретарь СНБО отметил, что серьезной проблемой является отсутствие стратегического видения, экономического обоснования и нарушение тендерных процедур при реализации важных проектов в сфере энергетики. Это касается создания резерва ядерного топлива и ядерных материалов, поставок оборудования для энергоблоков №№3, 4 Хмельницкой АЭС, освоения Новоконстантиновского месторождения урановых руд и т.п.

Ранее вопросы развития атомно-промышленного комплекса планировалось рассмотреть на заседании СНБО 4 сентября.