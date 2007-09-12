Кабмин расценивает указ Ющенко про ОПЗ как ”надуманное блокирование”

Решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об остановке постановления Кабинета министров «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» не выдерживает критики.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кабмина, переданном УНИАН.

"Мотивация Указа не выдерживает критики, поскольку сводится к тому, что приватизация завода при нынешних условиях вообще не может быть осуществлена. Так почему же Президент неоднократно настаивал на приватизации именно этого объекта?”, - говорится в заявлении.

Кабинет Министров считает, что утвердил условия максимально прозрачной конкурентной продажи пакета акций предприятия, при этом условия гарантируют приход именно стратегического инвестора, который бы обеспечил завод сырьем, имел бы ресурсы для технической, экономической и экологической модернизации производства. Также, подчеркивается в заявлении, условиями гарантировалось сохранение и безопасное функционирование неразрывного производственного комплекса.

В правительстве убеждены, что своим решением Президент Украины, пренебрегает своей частью ответственности за выполнение закона о госбюджете на 2007 год, который он подписал, и в котором доходы от приватизации – достаточно большая составляющая.

Также члены Кабмина считают, что глава государства усложняет практическое выполнение доходной части бюджета, то есть создает серьезный риск для бесперебойной выплаты повышенных по совместному согласию правительства и Президента зарплат, пенсий, социальной помощи, компенсаций и дотаций.

Кроме того, правительственные чиновники убеждены, что этим решением В.ЮЩЕНКО дает крайне негативный сигнал инвесторам, а также сознательно создает угрозу для выполнения бюджета и в 2008 году, поскольку знает, что по процедурным причинам продажа акций ОАО «Одесский припортовый завод» может не завершиться в текущем году.

Таким образом, убеждены в Кабмине, Президент Украины продолжает “надуманное блокирование деятельности правительства, объяснить которое можно только желанием содействовать оппонентам действующего правительства в избирательной кампании”.

“Если в прошлом году Президент Украины приостановил действие 10 актов КМУ, то в нынешнем году – уже 31 правительственного акта, направленного на социально-экономическое развитие Украины”, - отмечают в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения Кабинета Министров от 8 августа 2007 года «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Конкурс планировалось провести в начале октября.