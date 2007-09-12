Костенко: ”Это цирковое представление коммунистов продолжается до сих пор”

Лидер Украинской народной партии, представитель блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий КОСТЕНКО выступает за принятие закона об оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом Ю.КОСТЕНКО заявил во время пребывания в Черкасской области.

«Закон об оппозиции должен поставить четкую границу между тем, кто власть, а кто оппозиция. Игры в отсутствие оппозиции в Украине привели к колоссальным политическим потерям», – отметил Ю.КОСТЕНКО.

Лидер УНП выразил уверенность, что «сегодня оппозиция должна иметь все полномочия, которые имеет в демократических странах, чтобы выполнять функцию контролера за деятельностью власти».

Анализируя причины юридического отсутствия оппозиции в независимой Украине, Ю.КОСТЕНКО указал на «унаследование практически всеми украинскими руководителями коммунистического менталитета». «В коммунистические времена оппозиции не существовало. Потому что «оппозиция» по коммунистическим меркам – это те, кого следовало уничтожить, что, собственно, и делали советские режимы», - отметил Ю.КОСТЕНКО.

«Я вспоминаю 1994 год, когда Александра МОРОЗА избрали председателем Верховной Рады. Тогда мы, представители НРУ, которые опять оказались в меньшинстве, требовали от него немедленного принятия закона об оппозиции, чтобы четко определить: кто является властью в Украине, кто оппозицией. Этого сделано не было, вместо этого наши оппоненты, которые были в большинстве в Верховной Раде и руководили правительством, тогда с вдохновением повторяли: «Рух довел до разрухи», – напоминает лидер УНП.

«Это цирковое представление коммунистов продолжается до сих пор. Оно выгодно тем, кто находится во власти, но не хочет брать на себя ответственность за «разруху», потому что привык кивать на «руховцев». В частности, это представление выгодно и самой КПУ, которая легализовала себя во власти вместе с Партией регионов», – отметил Ю.КОСТЕНКО.