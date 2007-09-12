Янукович: эти выборы равнозначны вопросу ”быть или не быть?”

Премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что если на юго-востоке страны 30 сентября проголосует то количество избирателей, которое сейчас прогнозируют социологи - до 60%, - то к власти придет "оранжевая команда".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире запорожской телекомпании "Алекс", которую посетил во время своего визита в Запорожскую область.

"Я посмотрел социологию, которая есть сейчас по Украине. Посмотрел юго-восточные регионы: желающих пойти на выборы - 50%-55% - до 60%. Если будет такая явка, такой будет и результат, и тогда не нужно грешить ни на кого. Эти выборы сейчас являются вопросом "быть или не быть?", и если украинский народ хочет иметь во власти "оранжевую команду", значит тогда мы ее получим, если будет такая явка. Если не хочет - нужно идти всем на выборы и голосовать. 30 сентября идти на выборы - это главный вопрос для страны и украинского народа", - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, если украинцы не окажут доверия его партии, то Партия регионов "будет выполнять волю народа".

"Если нам скажут люди, что мы не заслуживаем доверия, мы спокойно отойдем в сторону и, как говорят, будем выполнять волю народа", - заявил В.ЯНУКОВИЧ.