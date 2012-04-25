Эксперты: у Королевской и Чечетова нет шансов на мажоритарке

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН во время презентации экспертного опроса "ТОП 20 влиятельных мажоритарщиков: новые центры влияния в парламенте 2012”.

Экспертный опрос проводился путем анонимного анкетирования экспертов.

Управляющий партнер агентства «Seemus-media» Леонид Щукин рассказал, что первое место П.Порошенко в рейтинге было неожиданностью для общенационального масштаба опроса. И он прогнозирует, что П.Порошенко имеет большие шансы не только пройти в парламент, но и сформировать там свой центр влияния.

Второе место - за Л.Кучмой, который имеет реальные шансы пройти в ВР в округе в Черниговской области.

На четвертом месте - за Н.Шуфричем - оказалась Людмила Супрун. Дальше, по рейтингу, Степан Гавриш, Александр Волков, Александр Ярославский, Виктор Балога, Олег Тягнибок. Замыкает первую десятку Григорий Суркис.

Во вторую десятку вошли такие политики, как Александр Мороз, Лев Миримский, Михаил Поплавский, Роман Бессмертный, Леонид Черновецкий, Василий Онопенко, Владимир Щербань, Виктор Тихонов, Николай Рудьковский и Эдуард Гурвиц.

"Следующая Верховная Рада будет многополюсной и будет очень трудно продвигать прихоти Банковой", - отметил Л.Щукин.

Отвечая на вопрос, почему в рейтинге, к примеру, нет Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка, он сказал, что это объясняется тем, что эти люди ассоциируется с партийными списками, а не с мажоритарными округами.

Вице-президент Ассоциации PR Ukraine Александр Юркевич рассказал, что параллельно был проведен и опрос относительно политиков, которые имеют самые низкие шансы попасть в парламент в мажоритарных округах. Так, возглавляют ТОП-20 политиков с негативным рейтингом Н.Королевская и Н.Азаров. Далее в этом антирейтинге идут Инна Богословская и Михаил Чечетов. Затем идут - Сергей Тигипко, Игорь Рыбаков, Александр Янукович, Виктор Медведчук, Юрий Иванющенко, Виктор Ющенко, Петр Мельник, Дмитрий Фирташ, Анатолий Могилев, Дмитрий Табачник, Владимир Литвин, Олесь Довгий, Богдан Губский, Олег Ляшко, Андрей Портнов, Дмитрий Шенцев.

При этом А.Юркевич отметил, что этот рейтинг не означает, что этих фамилий не будет в следующем парламенте, по его мнению, это свидетельствует о том, что этим политикам придется предпринимать больше усилий для того, чтобы выиграть выборы в мажоритарном округе.

Л.Щукин спрогнозировал, что власти, по результатам выборов, все же удастся сформировать большинство с помощью депутатов, избранных в мажоритарных округах. «Однозначно удастся создать большинство, другое дело, какой ценой. То есть, как было раньше – там пошли, кого-то купили, зашли туда – порешали – такого не будет. Здесь должны быть конкретные договоренности, и цена этих договоренностей может достигать чрезвычайно больших размеров», - сказал эксперт.

Директор Центра общественно-информационных технологий «Форум» Валерий Дымов отметил, что люди, которые потратят большие средства на выборах, наверное, будут хотеть их каким-то образом компенсировать. «И войдут кнутом или пряником в большинство», - сказал он. В то же время эксперт считает, что это большинство будет достаточно аморфным образованием, и когда власть во главе с Президентом начнет терять поддержку, В.Дымов прогнозирует, что такое большинство мгновенно развалится.

Экспертный опрос проводился с 16 по 20 апреля 2012 года путем анонимного анкетирования.

В результате эксперты назвали 89 фамилий. Участниками опроса выступили специализированные группы экспертов: специалисты по избирательному законодательству, политологи, социологи, ведущие политические журналисты. Всего были обработаны 250 анкет.