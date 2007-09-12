Эксперты называют отставку правительства РФ прогнозируемой

Эксперты Института Горшенина называют отставку правительства России прогнозируемой.

Еще 4 сентября 2007 года эксперты Института Горшенина спрогнозировали близкую отставку премьер-министра РФ Михаила ФРАДКОВА, о чем сообщалось в ряде украинских и российских СМИ.

Тогда же эксперты Института Горшенина предрекли смену главы Газпрома. По их данным, место Алексея МИЛЛЕРА, который готовится оставить свой пост по состоянию здоровья, скорее всего, может занять министр промышленности и энергетики РФ Виктор ХРИСТЕНКО.

Комментируя отставку правительства РФ, директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО обратил внимание, во-первых, на надежность и влиятельность источников Института Горшенина. Во-вторых, подчеркнул он, перестановки в правительстве РФ свидетельствуют о неизменности политики России на всех векторах. «Владимир ПУТИН, как и его предшественник на посту Президента РФ Борис ЕЛЬЦИН, готовит назначение своего приемника через позицию главы правительства России», - считает К.БОНДАРЕНКО.

«В 1999 году приемниками Б.ЕЛЬЦИНА считались Сергей СТЕПАШИН и Сергей ШОЙГУ. Но Президент Б.ЕЛЬЦИН указал на малоизвестного тогда В.ПУТИНА. Сейчас же место приемника многие пророчат Дмитрию МЕДВЕДЕВУ или Сергею ИВАНОВУ. Но как раз эти фигуры наименее реальны в качестве приемника В.ПУТИНА. Однако самым важным является даже не кандидатура приемника В.ПУТИНА. Наиболее важным является то, что не смотря на формальные президентские выборы и фамилию нового Президента РФ, следующим Правителем России будет Владимир ПУТИН», - заявил К.БОНДАРЕНКО.

Эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА добавил также, что упомянутые выше перестановки в верхах российской власти могут существенно повлиять и на расстановку сил в нашей стране. В первую очередь, по словам эксперта, это может отразиться на кандидатуре нового премьер-министра Украины.

В.ЗАСТАВА отметил, что «российская власть уже достаточно разочаровалась в Викторе ЯНУКОВИЧЕ, который непоследователен во внешнеполитических вопросах и колеблется то в сторону Европы, то в сторону России».

Эксперт уверен, что В.ЯНУКОВИЧ постепенно теряет сторонников как внутри своей политической силы, так и за ее пределами. «Новая - старая российская власть будет не против видеть на посту главы украинского правительства нового, более прогнозируемого человека», - отмечает В.ЗАСТАВА. Таким человеком, по словам эксперта, может стать министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

«Юрий БОЙКО не просто товарищ и партнер возможно нового главы Газпрома В.ХРИСТЕНКО. В первую очередь Ю.БОЙКО – это надежный, проверенный, а главное - контролируемый и прогнозируемый партнер РФ на территории Украины. Как мы помним, совсем недавно Ю.БОЙКО заявил о том, что цена на газ для Украины в 2008 году может увеличиться максимум на 10%. Это очень смелое и оптимистическое заявление, учитывая систематическое повышение цен на газ со стороны России для всех стран СНГ, грядущие выборы в России, политическую нестабильность в самой Украине и очередные выборы в Верховную Раду. Такая уверенность может основываться только на определенных гарантиях со стороны верхнего эшелона российской власти» - подытожил эксперт Института Горшенина В.ЗАСТАВА.

Как известно сегодня В.ПУТИН подписал указ про отставку правительства М.ФРАДКОВА.