Блокирование Рады спасло Ющенко от больших неприятностей

Традиционно среда является днем парламентской оппозиции. То есть, нардепы принимают решения по законопроектам, которые подает парламентское меньшинство, сообщает НБН.

Так, сегодня должны были рассматривать проект постановления о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов исчезновения благотворительных средств на строительство Детской больницы будущего и других нарушений Конституции и законов Украины экс-президентом Виктором Ющенко. Докладчиком по данному вопросу должен был быть народный депутат он фракции НУНС Кирилл Куликов.

Однако это рассмотрение сорвалось, поскольку оппозиционные фракции Верховной Рады заблокировали трибуну парламента в связи с информацией об избиении экс-премьера Юлии Тимошенко в Качановской колонии.