Кабмин назначил человека Кинаха замом к Толстоухову

Принято соответствующее решение

Кабинет Министров назначил Льва ГНАТЕНКО заместителем министра Кабинета Министров Украины. Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение №719 принято на заседании Кабмина 11 сентября. Лев ГНАТЕНКО – народный депутат V созыва от Партии промышленников и предпринимателей Украины. Должность министра Кабинета министров занимает Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

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