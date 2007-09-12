Кабмин назначил человека Кинаха замом к Толстоухову
16:11, 12 сентября 2007Политика
625 0
Принято соответствующее решение
Кабинет Министров назначил Льва ГНАТЕНКО заместителем министра Кабинета Министров Украины.
Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение №719 принято на заседании Кабмина 11 сентября.
Лев ГНАТЕНКО – народный депутат V созыва от Партии промышленников и предпринимателей Украины.
Должность министра Кабинета министров занимает Анатолий ТОЛСТОУХОВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter