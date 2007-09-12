Кабмин назначил человека Кинаха замом к Толстоухову

16:11, 12 сентября 2007
Политика
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Принято соответствующее решение

Кабинет Министров назначил Льва ГНАТЕНКО заместителем министра Кабинета Министров Украины.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение №719 принято на заседании Кабмина 11 сентября.

Лев ГНАТЕНКО – народный депутат V созыва от Партии промышленников и предпринимателей Украины.

Должность министра Кабинета министров занимает Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

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