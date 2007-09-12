Янукович прокомментировал отставку Фрадкова

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает, что отставка премьер-министра РФ Михаила ФРАДКОВА и российского правительства не отразится на межгосударственных украинско-российских отношениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Запорожье.

«Та межправительственная комиссия между Украиной и Россией, работа которой возобновлена в 2006 году, набрала достаточные обороты, чтобы решать многие вопросы межгосударственных отношений», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства также отметил, что в России существует достаточно сильная власть и высочайший уровень преемственности власти. «Я уверен, что отношения (между Украиной и Россией – УНИАН) будут развиваться только в лучшую сторону», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, премьер-министр РФ М.ФРАДКОВ подал Президенту Владимиру ПУТИНУ прошение с просьбой об отставке правительства в полном составе.

Он обосновал свое решение "приближающимися крупными политическими событиями в стране и своим желанием предоставить президенту России полную свободу выбора решений, включая кадровые".

В.ПУТИН принял отставку и предложил М.ФРАДКОВУ исполнять обязанности председателя правительства вплоть до одобрения Государственной думой РФ кандидатуры нового премьер-министра.