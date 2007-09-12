Шуфрич сделал заявление на грани фола

Министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ заявляет, что "никто не собирается" выполнять решения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Совета национальной безопасности и обороны об отстранении его от должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Также Н.ШУФРИЧ, который является кандидатом в депутаты от Партии регионов, подчеркнул, что даже в предвыборном отпуске остается действующим министром по чрезвычайным ситуациям.

"Хочу подчеркнуть, что, несмотря на свой предвыборный отпуск, я - министр по вопросам чрезвычайных ситуаций", - сказал Н. ШУФРИЧ. При этом он твердо заявил, что "мы не позволим дестабилизировать работу этого важнейшего, с точки зрения обеспечения безопасности наших граждан, министерства".

Кроме того, Н.ШУФРИЧ назвал лопату, с помощью которой Президент помогал пожарным бороться с огнем в Херсонской области, "символом оранжевой тупости" и пригрозил пропрезидентским силам, что от Партии регионов "можно и лопатой получить".