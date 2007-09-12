Самолет Ющенко совершил вынужденную посадку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не смог сегодня утром долететь до Ужгорода из-за сложных погодных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, самолет с Президентом на борту в 12.26 приземлился во львовском аэропорту, откуда глава государства около 12.50 выехал на Закарпатье на автомобиле.

По данным облгосадминистрации, рабочая поездка В.ЮЩЕНКО во Львовскую область предварительно запланирована на субботу, 15 сентября. На данное время согласовывается план поездки.

Как сообщал УНИАН, на сегодня запланирована поездка Президента Украины в Закарпатскую область.