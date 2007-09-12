Янукович заявляет, что цены растут из-за Ющенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о назначении досрочных парламентских выборов спровоцировал рост цен.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня во время общения с жителями города Васильевка при посещении местного рынка.

Отвечая на вопрос одного из жителей, почему растут цены, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Спросите у ЮЩЕНКО. Если бы он не подписал 2 апреля указ, это не дестабилизировало бы ситуацию, и ситуация была бы другой».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ с 12 сентября находится в отпуске для участия в агитационной кампании Партии регионов в рамках досрочных парламентских выборов.

Сегодня В.ЯНУКОВИЧ проводит встречи с избирателями Запорожской области.

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