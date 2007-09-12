Мартынюк: в широкой коалиции коммунистов никогда не будет

Один из лидеров Коммунистической партии, первый заместитель председателя Верховной Рады V созыва Адам МАРТЫНЮК не исключает, что нынешние оппозиционные парламентарии возобновят свое депутатство после 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК сообщил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Народные депутаты, которые 2 июня были лишены депутатских мандатов, через суд их полномочия будут восстановлены, - сказал А.МАРТЫНЮК. - И они вернутся в сессионный зал. Это произойдет тогда, когда эти политические силы наберут меньшее количество голосов, чем они имели на выборах в марте 2006 года».

А.МАРТЫНЮК также отметил, что в широкой коалиции «коммунистов никогда не будет». «В любой коалиции, где будет «Наша Украина», коммунистов не будет», - сказал он.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях КПУ с Компартией обновленной, А.МАРТЫНЮК сообщил, что «никаких отношений с ними не имеем». Он считает, что цель этого проекта (Компартии обновленной – УНИАН) отобрать голоса у коммунистов. Он также сказал, что в действительности такой партии нет - есть только регистрация в Минюсте. «Кто-то же за них заплатил 800 тысяч залога, чтобы те пошли на выборы», - сказал А.МАРТЫНЮК. «Компартия обновленная бесстыдно использует в своей рекламе лица нынешних лидеров нашей партии», - отметил он, допустив, что это «определенную часть нашего электората собьет с толку».

А.МАРТЫНЮК предполагает, что нынешний состав Кабинета Министров Украины «будет действовать еще с год», пока будет сформирован новый. Он также убежден, что КПУ в Галичине «преодолеет 3-процентный барьер». «Социологи уже сейчас дают прогноз 2,2 процента в Галичине», - сказал А.МАРТЫНЮК добавив, что «по всей стране этот показатель 10 процентов».