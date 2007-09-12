”Украина” уже напечатала 15 миллионов бюллетеней

По состоянию на 12 сентября государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» уже изготовил около 15 млн. избирательных бюллетеней для 125 избирательных округов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве журналистам сообщил директор «Украины» Валентин МУЗЫКА.

По его словам, «мы полностью выполним графики заказа. Я не вижу каких-то проблем с печатью бюллетеней».

Единственной проблемой, которую он назвал, являются сжатые сроки для выполнения заказа ЦИК.

В то же время он отметил, что для выполнения заказа работники комбината переведены на 3-сменный режим работы без выходных.

Как отметил В.МУЗЫКА, на изготовление бюллетеней доставлено 450 тонн специальной бумаги. Для того чтобы представить это количество, он сказал, что для доставки бумаги было задействовано 25 грузовых автопоездов, в каждом из которых находилось по 18 тонн бумаги.

По его словам, за сутки печатается приблизительно 2 млн. бюллетеней.

Отвечая на один из вопросов, который касался защиты бюллетеней, он отметил, что эта защита полностью удовлетворяет установленным нормам и является такой же, что и в бюллетенях, которые использовались на минувших выборах.

В свою очередь присутствующая на пресс-конференции заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ напомнила, что ЦИК 4 сентября этого года своим постановлением утвердила форму и текст бюллетеней, а, начиная с 6 сентября, началась их печать, которая должна завершиться до 22 сентября, когда будет напечатано около 38,5 млн. избирательных бюллетеней для каждого избирательного участка в соответствии с количеством людей, которые внесены в списки избирателей.

Говоря о стоимости заказа, она отметила, что общая сумма денег, которые будут израсходованы на печать бюллетеней, составляет 20 млн. 780 тыс. грн. Стоимость изготовления избирательных бюллетеней на прошлых выборах составляла 15 млн. 600 тыс. грн. Разницу в этих цифрах она объяснила подорожаниям бумаги и услуг.

Также Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сообщила, что с 23 сентября начнется доставка бюллетеней в регионы.

По ее словам, эту процедуру будут осуществлять при помощи Укрспецсвязи, а также охрану по доставке бюллетеней будут осуществлять специальные вооруженные охранные подразделения.