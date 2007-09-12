Цушко говорит, что Луценко испугался

Министр внутренних дел, кандидат в народные депутаты от Социалистической партии Украины Василий ЦУШКО считает, что бывший руководитель МВД, лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО не хочет провести с ним теледебаты, потому что боится откровенного разговора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, об этом В.ЦУШКО заявил, комментируя пресс-релиз блока НУ-НС, в котором речь шла об отказ от проведения теледебатов с участием В.ЦУШКО и Ю.ЛУЦЕНКО.

„Мне непонятно, когда человек, который претендует на лидерство так называемого оппозиционного блока, бывший министр МВД прячется за собственную пресс-службу и не отваживается на личный ответ. Понятно, что Юрий ЛУЦЕНКО боится откровенного разговора со мной в прямом эфире с обсуждением конкретных документов по коррупционным делам этого политика”, - заявил В.ЦУШКО.

По мнению министра внутренних дел, Ю.ЛУЦЕНКО нечего сказать в свою защиту “по поводу украденных государственных средств во время его пребывания в должности министра”. Однако хватает наглости ездить по областям и рассказывать избирателям, как он будет бороться с коррупцией.

„На самом деле ЛУЦЕНКО не агитирует, он скрывается в регионах от ответственности. Он боится смотреть в глаза бывшим коллегам в МВД”, - сказал Ю.ЦУШКО.

Он отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО избегает не его, а ответственности и необходимости объяснять гражданам, почему его, Ю.ЛУЦЕНКО, действия так контрастируют с его собственными словами.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября В.ЦУШКО предложил Ю.ЛУЦЕНКО прийти на теледебаты с ним и ответить на пакет вопросов.

В тот же день пресс-служба НУ-НС распространила заявление, в котором выразила сомнение в возможности проведения теледебатов В.ЦУШКО и Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку последний постоянно находится в избирательном туре.