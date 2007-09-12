Сколько украинцев придет на избирательные участки (соцопрос)

88% украинских избирателей готовы принять участие в голосовании на внеочередных парламентских выборах 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центра «Социальный мониторинг», которые были презентованы сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По данным опроса, из этих 88% - 61% респондентов ответили, что обязательно будут принимать участие в голосовании, а 27% - скорее, будут принимать участие.

В то же время 8% опрошенных не собираются голосовать 30 сентября. Из них 4% уже окончательно определились, что не будут принимать участия в голосовании, и также 4% - скорее, не будут принимать участия.

4% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 6 по 9 сентября во всех областях Украины, опрошено 2019 респондентов. Погрешность составляет от 1,3 до 2,2%.