Янукович пугает ”бездарной командой”, которая развалит экономику страны
Лидер ПР призывает прийти на выборы
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что высокая явка избирателей станет залогом победы Партии регионов на выборах 30 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ выразил сегодня в Мелитополе во время предвыборного митинга сторонников Партии регионов.
«Мы должны как один выйти на выборы 30 сентября, мы должны показать самую большую явку на выборах. Если мы проиграем – снова придет эта бездарная команда и развалит экономику страны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Лидер Партии регионов считает, что выборы 30 сентября станут крахом «оранжевой» команды. «Я верю в то, что трудовой народ Украины скажет свое решительное слово, и 30 сентября станет крахом их надежд навсегда. Никогда в Украине не будет больше «оранжевого» беспредела, никогда не будет популистов, которые тянут страну в бездну. Я верю, что мы с вами вместе поддержим наше будущее», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к своим сторонникам.
Лидер Партии регионов также сообщил, что после указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента правительству стоило «огромных усилий выполнить бюджет и удержать экономику на уровне роста в начале 2007 года».
В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что правительство под его руководством трижды увеличивало заработную плату работникам бюджетной сферы и пенсии. «Мы понимаем, что этого недостаточно, но мы это сделали, потому что обещали и взяли на себя ответственность за развитие страны», - подчеркнул он.