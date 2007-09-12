Регионалы угрожают Ющенко импичментом

Партии регионов готова начать процедуру импичмента, если Президент Украины Виктор Ющенко откажется назначить дату референдума о статусе русского языка, внеблоковом статусе Украины и назначении глав регионов путем прямого голосования, заявил депутат Верховной рады V созыва, замглавы фракции Партии регионов Василий Киселев.

"Наши требования - вопросы, которые мы хотим вынести на референдум - абсолютно законны. Мы соберем такое количество подписей (в поддержку проведения референдума), чтобы у Президента не было возможности не выполнить свой конституционный долг. Если же он (Президент), как и раньше, откажется назначить дату референдума, нам не останется ничего иного, как начать процедуру импичмента. Другого выхода у нас не будет", - сказал Киселев во вторник на пресс-конференции в Симферополе.

"Если нам удастся собрать 8-9 миллионов подписей - а это 25% избирателей Украины, Президенту будет некуда деваться", - полагает парламентарий.

Как известно, Партия регионов 7 сентября начала сбор подписей в поддержку проведения референдума, на который планируется вынести вопросы о государственном статусе русского языка, внеблоковом статусе Украины и назначении глав районных и областных администраций путем прямого голосования.

РИА Новости