Присяжнюк не верит, что пойдет по стопам Злочевского

Комментируя возможность увольнения с должности Министра аграрной политики и продовольствия, о которой накануне сообщали отдельные средства массовой информации, Николай Присяжнюк заявил: «Для меня важны перспективы урожая, а не беспочвенные политические прогнозы, которые время от времени публикуются в отдельных СМИ». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Перед каждым из нас стоят свои задачи. Подчеркиваю: я выполняю и дальше буду выполнять задание Президента по экономическому возрождению украинского села, поддержке национального производителя и наращивании экспортного потенциала продукции отечественных аграриев», - заверил Присяжнюк.

На прошлой неделе издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщало, что параллельно с отставкой министра экологии Николая Злочевского в администрации президента также рассматривался вопрос увольнения руководителя Минагрополитики Николая Присяжнюка.

Присяжнюк возглавляет Министерство аграрной политики и продовольствия с марта 2010 года.