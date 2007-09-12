Азаров: такой дефицит – самая большая мечта министра финансов

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство намеревается покрыть дефицит государственного бюджета на 2008 год за счет поступлений от приватизации и заимствований.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил в эфире телеканала "1+1" сегодня вечером.

"19 млрд. гривен дефицита бюджета – это небольшой дефицит, который мы закрываем за счет поступлений от приватизации, а также за счет заимствований - как внутренних, так и внешних", - цитирует Н.АЗАРОВА “Украинская правда”.

Он также заявил, что такой дефицит – это "самая большая мечта министра финансов".

По его словам, "если экономика будет хорошо развиваться", то дефицит будет меньше.

Н.АЗАРОВ также назвал утвержденный правительством проект бюджета "реальным, оптимистичным, но осуществимым".

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины был одобрен проект государственного бюджета-2008, которым дефицит бюджета увеличен с 2,18% до 2,33% ВВП. Президент и Секретариат Президента критикуют высокий уровень дефицита.