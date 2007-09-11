Тимошенко о приоритете интеллектуализации страны

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подписала обязательства перед работниками сферы образования Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, во время подписания, которое состоялось в Уманском государственном педагогическом университете имени Павла Тычины, лидер БЮТ сказала, что не понимает, почему не выполняются законы, которые предусматривают для работников образовательной отрасли устанавливать такую же среднюю зарплату, как для работников промышленности.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, все обязательства, подписанные БЮТ, должны лечь в основу утверждения правительственной программы в новой Верховной Раде.

«Я бы хотела, чтобы обязательство, подписанное сегодня, было открытым, чтобы в него были предоставлены замечания и предложения всех педагогов Украины, чтобы мы имели возможность учесть реальные проблемы, а не только на уровне политиков включать то, что мы считаем необходимым, - отметила лидер БЮТ.

«Мы считаем, если государство будет иметь приоритетом интеллектуализацию страны, мы будем иметь другую экономическую и материальную ситуацию в стране, именно поэтому мы шаг за шагом подписываем обязательства по всей стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

С целью укрепления интеллектуального и духовного потенциала украинской нации, заботясь о повышении общественного статуса педагогов, престижа педагогической профессии, следуя принципам стратегии национального развития «Украинский прорыв: к справедливой и конкурентоспособной стране», в которой образование определяется «решающим фактором интеллектуального прорыва», Блок Юлии Тимошенко взял на себя ряд обязательств, говорится в сообщении.

В частности, БЮТ обязался определить образование как приоритетную сферу, гарантировать каждому ребенку свободный доступ к образованию независимо от уровня состоятельности ее родителей, повысить социальный статус работников образовательной отрасли, возобновить престиж учителя, гарантировать работникам образования зарплату на уровне средней заработной платы в промышленности.

Также, как сообщает пресс-служба, БЮТ введет механизмы погашения задолженности, которая образовалась по вине правительства Виктора ЯНУКОВИЧА, повысит долю государственного финансирования системы среднего и высшего образования, обеспечит приоритетное право на получение высшего образования за бюджетные средства одаренным детям из малообеспеченных семей.

Кроме того, БЮТ взял на себя обязательство обеспечить жильем тех учителей, которые едут работать в сельскую местность, развернуть широкое противодействие пропаганде насилия, порнографии, вредных привычек и тому подобное, которые негативно влияют на формирование мировоззрения подрастающего поколения, и пропагандировать здоровый образ жизни, традиционные моральные ценности народа Украины.

Также БЮТ обязался усовершенствовать систему оценки знаний школьников с помощью независимых центров тестирования, а также принимать студентов в высшие учебные заведения по результатам школьных экзаменов.