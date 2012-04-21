Глава налоговой заработал 699 тысяч (декларация)

Такие данные содержатся в его декларации, опубликованной в газете «Урядовый курьер» передает ZN.UA.

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко задекларировал 699 тыс 459 грн доходов в 2011 году.

При этом большую часть средств он получил благодаря процентам и дивидендам – 580,455 тыс грн, в то время как его заработная плата (тогда еще как заместителя председателя налоговой) за прошлый год составила 114, 260 тыс грн.

Согласно декларации, также в 2011-м году А.Клименко занимался преподавательской, научной и творческой деятельностью – доход составил 4,156 тыс грн, еще 588 грн глава ГНСУ получил в виде других доходов.

Члены его семьи (жена, дочь и сын) заработали в 2011 году 21 млн 352,838 тыс грн.

В том числе заработная плата, другие выплаты и вознаграждения составили 13,585 тыс грн, дивиденды и проценты – 20 млн 508,620 тыс грн; страховые выплаты, выкупные суммы и пенсионные выплаты - 3 082 грн; доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества – 367,541 тыс грн; доход от внедрения предпринимательской деятельности и независимой профессиональной деятельности - 460 тыс грн; доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 10 грн.

В собственности, аренде или другом праве пользования семьи А.Клименко находится жилой дом в Донецке площадью 526,9 кв. м, квартира площадью 129,2 кв. м.

Согласно декларации, А.Клименко не принадлежат никакие транспортные средства, при этом в собственности, аренде или другом праве пользования его семьи находятся автомобили Volkswagen Touareg 2011 года выпуска с объемом двигателя 2 967 куб. см, Mercedes Benz S500L (4 663 куб. см, 2011 года) и Toyota Camry (3 456 куб. см, 2007 года).

На счетах в банках и других финансовых учреждениях у главы налоговой находится 5 млн 292,876 тыс., а у его семьи - 3 млн 891,146 тыс. грн.