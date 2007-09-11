Борис Тарасюк едет в Полтаву

Завтра, 12 сентября, Полтаву посетит экс-министр иностранных дел, председатель Народного Руха Украины, член политсовета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Борис ТАРАСЮК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, Б.ТАРАСЮК планирует встретиться с председателем Полтавской облгосадминистрации Валерием АСАДЧЕВЫМ, а также прочитать лекции на международную тематику для студентов Полтавского университета потребительской кооперации и Педагогического университета.

Также в помещении ОГА состоится пресс-конференция Б.ТАРАСЮКА.

Затем планируется встреча члена политсовета блока НУ - НС с избирателями в помещении областной филармонии.