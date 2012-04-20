Янукович: любая изоляция – это самоубийство

Политика внеблоковости не должна изолировать Украину от мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович, выступая на заседании Комитета по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса.

«Провозглашенная нами политика внеблоковости не предусматривает самоизоляцию от процессов укрепления региональной и общеевропейской и глобальной безопасности», - сказал он.

По словам В.Януковича, в современном мире Украина должна находить свое место. «Все остальное, любая изоляция – это самоубийство», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет развивать тесные партнерские отношения со странами Европейского Союза, Россией, США, Китаем, странами СНГ, другими соседними государствами, с НАТО, другими международными организациями, в том числе ООН и ОБСЕ.

Подтвердил В.Янукович и дальнейшее участие Украины в международных мероприятиях по урегулировании кризисов, в миротворческих, антитеррористических, антипиратских действиях, а также в деятельности по контролю за вооружением.

В.Янукович спрогнозировал, что в ближайшей перспективе вооруженные конфликты в непосредственной близости к украинским границам являются маловероятными. В то же время Вооруженные силы Украины должны быть надежным щитом, способным противостоять любой опасности для государства.