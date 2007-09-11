Яценюк увидел, как регионалы выпустили последний патрон

Кандидат в народные депутаты Украины от избирательного блока политических партий «Наша Украина - Народная самооборона», министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК расценивает инициативу Партии регионов относительно проведения референдума по вопросам русского языка и НАТО как «угрозу государственности страны».

Как передает корреспондент УНИАН, во время неформальной встречи в Севастополе с руководителями местных СМИ и специальными корреспондентами центральных телеканалов и информационных агентств А.ЯЦЕНЮК отметил: «если Партия регионов будет использовать ради получения максимальной поддержки людей такие темы, которые я считаю угрозой государственности страны, то мы так далеко не заедем. Я имею в виду, в первую очередь, референдумы и все такое».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, «вопрос защиты языка - это вопрос, который может иметь место, может обсуждаться», хотя лично он не видит, «от кого защищать». По словам министра, такие вещи делаются в политических целях. В то же время, считает он, во время выборов уместнее «разговаривать о вещах каких-то более принципиальных», в частности - как изменить страну, как провести экономические и социальные реформы.

Но, отметил А.ЯЦЕНЮК, «играть на наиболее радикальных настроениях электората - это недопустимо. И то, что они сегодня пошли этим путем, я считаю, что они абсолютно неправильно сделали. Я считаю, что это был выпущен последний патрон для того, чтобы получить максимальную электоральную поддержку».

Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли после выборов образование так называемой широкой коалиции, А.ЯЦЕНЮК отметил, что имел «очень высокие надежды», что «правительство Януковича-2» после подписания с Виктором ЮЩЕНКО соответствующего меморандума сможет стать правительством национального единства», и «создать такие условия, которые действительно выбьют подпочву у всех критиканов для того, чтобы говорить о невозможности коалиции, в том числе и с «регионами». По словам А.ЯЦЕНЮКА, он тогда советовал «регионалам» решить структурные реформы, но не начинать делить власть и не делать те ошибки, которые они делали в 2003-2004 годах. По словам представителя НУ - НС, он тогда сказал: «если вы эти вещи не преодолеете, вы пойдете тем же путем, который был у вас в 2003-2004-м. На который в свое время напоролись мы. И вы пойдете туда же». “К большому сожалению, - подытожил А.ЯЦЕНЮК, - выводы сделаны не были».

Кроме того, напомнил А.ЯЦЕНЮК, «перед выборами было негласное соглашение: не трогаем темы языка, НАТО, раздела Украины и тому подобное». Вместо этого, отметил он, было предложено «состязаться в других вопросах: кто умнее налоговый кодекс придумает, кто лучше продемонстрирует формирование государственного бюджета на 2008 год и тому подобное. А вы же видите, практически ни одна политическая сила не использовала этот шаг».

Поэтому, добавил А.ЯЦЕНЮК, «будет ли широкая коалиция… я, во-первых, не понимаю, что такое широкая коалиция, - она была актуальна тогда, когда там были социалисты».