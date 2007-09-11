Луценко выиграл 1 гривню у Генпрокуратуры

Шевченковский районный суд Киева признал недостоверной информацию Генеральной прокуратуры Украины о наличии у лидера блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО израильского гражданства и недвижимости в Израиле (в городе Яффо), о чем в эфире телеканала «Интер» заявлял заместитель генерального прокурора, руководитель главного следственного управления Генпрокуратуры Ренат КУЗЬМИН.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Юрий МАРТЫНЕНКО, отметив, что соответствующее решение вынесла сегодня судья Шевченковского районного суда столицы Елена БИЛОШКАП.

По словам адвоката, суд своим решением обязал Генпрокуратуру опровергнуть эту информацию на телеканале «Интер» и обязал телеканал предоставить для этого эфирное время.

Вместе с этим, судом принято решение об удовлетворении материальных требований Ю.ЛУЦЕНКО к Генпрокуратуре в размере 1 грн. в качестве возмещения морального вреда.

Говоря о дальнейшем развитии событий относительно решения суда первой инстанции, Ю.МАРТЫНЕНКО не исключил, что оно будет обжаловано Генпрокуратурой в апелляционном суде. «Я не исключаю, что ГПУ попытается подать жалобу в апелляционный суд», - сказал он.