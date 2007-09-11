Ющенко: расследование отравления - на финальной стадии
Президент многое знает, но...
Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО многое известно об обстоятельствах его отравления, но он не намерен давить на следствие. Об этом он заявил, отвечая сегодня на вопрос журналистов в Днепропетровске.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам Президента, три человека, «которые больше всего нужны следствию» в расследовании дела о его отравлении, сейчас находятся в России. В то же время, отметил глава государства, еще не получен ответ от Президента России Владимира ПУТИНА, которого В.ЮЩЕНКО лично попросил оказать помощь в расследовании этого уголовного дела. «Ответа нет», - сказал Президент.
По словам В.ЮЩЕНКО, расследование дела о его отравлении находится на финальной стадии, и его нетрудно завершить. При этом Президент подчеркнул, что ему многое известно об обстоятельствах его отравления, но он не намерен давить на следствие.
В.ЮЩЕНКО также отметил, что верит в окончание расследования дела о его отравлении. “Убежден, что вы будете свидетелями очень поразительных примеров о роли и месте некоторых политиков, в том числе украинских, относительно факта моего отравления”, - сказал глава государства.
В то же время, отметил Президент, “пусть об этом скажут следователи после получения всех показаний в деле”.
Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.
20 декабря 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА.
В свою очередь, В.САЦЮК в апреле этого года подал гражданский иск к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с требованием опровергнуть информацию о том, что отравление нынешнего главы государства произошло у него на даче.
В июне этого года Шевченковский районный суд города Киева не удовлетворил вышеупомянутый иск В.САЦЮКА.
В интервью газете “Таймс”, которое цитирует сегодня, 11 сентября, украинская служба Би-Би-Си, В.ЮЩЕНКО обвинил Россию в блокировании расследования дела о его отравлении. В частности, В.ЮЩЕНКО сказал, что Москва отказывается сотрудничать даже после того, как он обсудил этот вопрос непосредственно с Президентом РФ В.ПУТИНЫМ.
Газета напоминает, что Россия была единственным государством, которое отказалось предоставить украинским следователям образцы диоксина, который производится в ее лабораториях. Журнал отмечает, что российский генеральный прокурор проигнорировал требования украинской стороны выдать украинских подозреваемых, которые сбежали в Россию.
Президент Украины также сказал “Таймс”, что расследование уже почти завершено, и что следователи уже знают, кто, когда, где и какое вещество применил.
По его словам, "есть три ключевых человека, которые сейчас находятся в России. Украина обратилась с просьбой к российской Генеральной прокуратуре, чтобы их возвратили в Украину для расследования".
Журнал далее цитирует В.ЮЩЕНКО: "К сожалению, никакого ответа от российской стороны не было". По его словам, ему стало плохо после ужина с Игорем СМЕШКО, в то время председателем Службы безопасности Украины, и его заместителем Владимиром САЦЮКОМ.
“Таймс” утверждает, что способ, каким отравили В.ЮЩЕНКО, привел к предположению о причастности к этому Кремля, но Россия отвергла какую-либо причастность.
“Таймс” отмечает, что В.САЦЮК и его помощник после Помаранчевой революции сбежали в Россию. Оба сказали, что не имели ничего общего с отравлением Президента Украины, а И.СМЕШКО настаивал, что СБУ к этому также не была причастна никоим образом, говорится в газете.