Ющенко: расследование отравления - на финальной стадии

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО многое известно об обстоятельствах его отравления, но он не намерен давить на следствие. Об этом он заявил, отвечая сегодня на вопрос журналистов в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Президента, три человека, «которые больше всего нужны следствию» в расследовании дела о его отравлении, сейчас находятся в России. В то же время, отметил глава государства, еще не получен ответ от Президента России Владимира ПУТИНА, которого В.ЮЩЕНКО лично попросил оказать помощь в расследовании этого уголовного дела. «Ответа нет», - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, расследование дела о его отравлении находится на финальной стадии, и его нетрудно завершить. При этом Президент подчеркнул, что ему многое известно об обстоятельствах его отравления, но он не намерен давить на следствие.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что верит в окончание расследования дела о его отравлении. “Убежден, что вы будете свидетелями очень поразительных примеров о роли и месте некоторых политиков, в том числе украинских, относительно факта моего отравления”, - сказал глава государства.

В то же время, отметил Президент, “пусть об этом скажут следователи после получения всех показаний в деле”.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

20 декабря 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА.

В свою очередь, В.САЦЮК в апреле этого года подал гражданский иск к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с требованием опровергнуть информацию о том, что отравление нынешнего главы государства произошло у него на даче.

В июне этого года Шевченковский районный суд города Киева не удовлетворил вышеупомянутый иск В.САЦЮКА.

В интервью газете “Таймс”, которое цитирует сегодня, 11 сентября, украинская служба Би-Би-Си, В.ЮЩЕНКО обвинил Россию в блокировании расследования дела о его отравлении. В частности, В.ЮЩЕНКО сказал, что Москва отказывается сотрудничать даже после того, как он обсудил этот вопрос непосредственно с Президентом РФ В.ПУТИНЫМ.

Газета напоминает, что Россия была единственным государством, которое отказалось предоставить украинским следователям образцы диоксина, который производится в ее лабораториях. Журнал отмечает, что российский генеральный прокурор проигнорировал требования украинской стороны выдать украинских подозреваемых, которые сбежали в Россию.

Президент Украины также сказал “Таймс”, что расследование уже почти завершено, и что следователи уже знают, кто, когда, где и какое вещество применил.

По его словам, "есть три ключевых человека, которые сейчас находятся в России. Украина обратилась с просьбой к российской Генеральной прокуратуре, чтобы их возвратили в Украину для расследования".

Журнал далее цитирует В.ЮЩЕНКО: "К сожалению, никакого ответа от российской стороны не было". По его словам, ему стало плохо после ужина с Игорем СМЕШКО, в то время председателем Службы безопасности Украины, и его заместителем Владимиром САЦЮКОМ.

“Таймс” утверждает, что способ, каким отравили В.ЮЩЕНКО, привел к предположению о причастности к этому Кремля, но Россия отвергла какую-либо причастность.

“Таймс” отмечает, что В.САЦЮК и его помощник после Помаранчевой революции сбежали в Россию. Оба сказали, что не имели ничего общего с отравлением Президента Украины, а И.СМЕШКО настаивал, что СБУ к этому также не была причастна никоим образом, говорится в газете.