В Еврокомиссии не согласны с Януковичем

Европейская комиссия не видит ухудшения в отношениях с Украиной, о чем заявлял сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Криштиана ХУМАНН.

“Насколько я знаю, ухудшения не было, наоборот...”, - сказала она.

Представитель Еврокомиссии отметила, что не может напрямую комментировать слова украинского премьера, однако отметила, что Еврокомиссия видит прогресс в двусторонних отношениях.

“Во-первых, мы не даем прямых комментариев на то, что сказал премьер-министр, это – наша политика. Во-вторых, вы знаете, мы сейчас ведем переговоры с Украиной относительно нового усиленного соглашения. Мы имели 4 очень успешных раунда переговоров, и у нас должен состояться пятый раунд почти сразу после выборов в начале октября”, - сказала К.ХУМАНН.

Она отметила, что сегодня, с точки зрения ЕС, для Украины очень важно провести честные и свободные выборы.

“Это должно быть первым шагом для возвращения политической стабильности в страну, которая нуждается в немедленных политических и экономических реформах. И Европейской Союз остается готовым помочь Украине”, - сказала представитель Еврокомиссии.

Она также сказала, что ЕС готов помочь Украине и в осуществлении шагов, необходимых для присоединения ко Всемирной торговой организации, поскольку вступление в ВТО является предпосылкой для подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, которое должно стать частью нового усиленного партнерства.

Относительно визового режима К.ХУМАНН напомнила, что в июне Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима, которое пока не вступило в силу.

“Во-первых, с нашей стороны, Европарламент должен высказать свое мнение, и это соглашение должно пройти через Совет министров. С другой стороны, в Украине должны быть осуществлены все необходимые шаги для ратификации”, - сказала она.

По ее словам, Еврокомиссия остается оптимистично настроенной и надеется, что соглашение об упрощении визового режима вступит в силу до конца года.

После вступления в силу этого соглашения, по словам К.ХУМАНН, будет проходить работа в совместном комитете, где также представлена и Еврокомиссия и где будут рассматриваться вопросы по поводу того, будет ли имплементировано ли это соглашение в отдельных странах - членах ЕС должным образом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, В.ЯНУКОВИЧ на заседании Кабинета министров констатировал ухудшение визового и торгового режима Европейского Союза с Украиной. По его словам, сейчас внедряется система, которая “ухудшает ситуацию для (украинских – УНИАН) товаропроизводителей на европейских рынках”, открываются новые антидемпинговые дела и повышаются таможенные платежи на украинскую продукцию.

При этом В.ЯНУКОВИЧ поручил Министерству иностранных дел и Министерству экономики проанализировать ситуацию и подготовить соответствующий доклад, согласованный со всеми министерствами и ведомствами, ко дню проведения саммита Украина-ЕС в Киеве 14 сентября.

На этом саммите украинскую делегацию будет возглавлять Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.