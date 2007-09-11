Лавринович отчитался Януковичу: указ Ющенко - незаконный

Указ Президента Украины об отключении Верховной Рады от правительственной связи является незаконным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

“Я выполнил задание (премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН) в точные сроки: в течение двух часов было отработано заключение и передано в Кабинет министров, председателю ВР и в Секретариат Президента Украины. “Указ является незаконным, поскольку существует закон, регулирующий деятельность службы государственной святи, и закон о статусе народного депутата Украины, которые в этом случае были нарушены”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр юстиции отметил, что ему неизвестно о восстановлении правительственной связи. Он уточнил, что указ Президента существует в единственном экземпляре с грифом “Для служебного пользования”.

“Удивительно, что указ в единственном экземпляре. На мой взгляд, его вряд ли можно отнести к позитивным шагам государственной власти Украины. По-моему, это политический жест не совсем высокого качества, который вступил в конфликт с законом”, - резюмировал министр юстиции.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ обратился к премьер-министру В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой не отключать его от правительственной связи. В частности, по словам А.МОРОЗА, сегодня он направил письмо премьер-министру по этому поводу, «поскольку правительственная связь - это структура Кабинета Министров Украины».

5 сентября В.ЯНУКОВИЧ поручил А.ЛАВРИНОВИЧУ разобраться в ситуации с отключением Верховной Рады от правительственной связи.