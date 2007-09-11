Какие проблемы больше всего волнуют украинцев (соцопрос)

Рост цен, коррупция в высших эшелонах власти, необоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги наиболее беспокоят избирателей. Таковы результаты опроса, проведенного украинским представительством Международного фонда Transition Democracyfund, обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве представителем миссии TDF в Украине Константином КОРЖОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, первоочередного решения, по мнению опрошенных, требует проблема роста цен (за это высказалось 68,7% респондентов), коррупция в высших эшелонах власти (49,4%), необоснованное повышение тарифов на ЖКУ (48,2%).

Комментируя данные результаты, К.КОРЖ сообщил, что практически каждый второй из опрошенных выразил обеспокоенность ростом тарифов на ЖКУ. 42% обеспокоены равнодушием власти к мнению простых граждан, и 1/3 респондентов от общего количества опрошенных считает, что власть сегодня не может обеспечить условия, благодаря которым работали бы и выполнялись законы.

Также, сообщил К.КОРЖ, по мнению опрошенных, актуальной проблемой для Украины остается проблема трудоустройства - об этом заявили 40% граждан, принявших участие в опросе. О недоступности и низком качестве медобслуживание заявили 29,5% опрошенных; об усилении расслоения общества на богатых и бедных – 21,9%. Распространением наркомании и алкоголизма обеспокоены 27,1% респондентов, отсутствием реальной социальной защиты пенсионеров, малообеспеченных и многодетных семей – 26,2%. Кроме того, неудовлетворительную экологическую ситуацию назвали проблемой 18,8% опрошенных граждан; вытеснение русского языка и культуры - 16,6%, в то же время 11,9% респондентов считают слабыми позиции украинского языка и культуры. Неблагоприятные условия для развития бизнеса беспокоят 8,4% опрошенных граждан.

Исследования проводились с 3 по 5 сентября 2007 года методом уличного опроса в областных центрах, райцентрах и малых городах Украины.

В опросе приняли участие 3600 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,1%.