Лавринович рассказал, чего не вправе делать Янукович

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время предвыборного тура не имеет права использовать инфраструктуру по обеспечению функций главы правительства (УНИАН: с 12 сентября В.ЯНУКОВИЧ уходит в отпуск для участия в избирательной кампании в статусе лидера Партии регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«В.ЯНУКОВИЧ во время отпуска не будет иметь права использовать бюджетные средства для осуществления своих перелетов и переездов. Он также не может пользоваться другой государственной инфраструктурой, которая предоставляется для осуществления функций главы правительства», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр также сообщил, что закон запрещает использование человеческих ресурсов. «Во время отпуска и предвыборного тура нельзя в кабинете давать поручения министрам выполнить ту или иную работу», - пояснил он.

Между тем, А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что В.ЯНУКОВИЧ на время своего отпуска и участия в избирательной кампании не может отказаться от государственной охраны. «Закон предусматривает, что премьер-министр является охраняемым лицом, и даже после его премьерства в течение года он вынужден подчинаться требованиям закона и пользоваться государственной охраной», - добавил А.ЛАВРИНОВИЧ.