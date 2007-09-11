Яценюк не сможет проголосовать за себя?

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК не сможет проголосовать на внеочередных парламентских выборах в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Андрей ДЕЩИЦА.

Он сообщил, что с 24 по 26 сентября А.ЯЦЕНЮК будет принимать участие в 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Пока не известно, как министр, который отбудет на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, и возвращаясь в Украину, сможет ли он проголосовать. В настоящий момент кажется, что нет», - сказал А.ДЕЩИЦА.

При этом он напомнил, что согласно внесенным изменениям в избирательное законодательство, лица, которые пересекут границу до 24 сентября, могут написать заявление в участковую избирательную комиссию с просьбой включить их в список избирателей. Такое заявление будет рассматриваться каждой избирательной комиссией в течение двух дней, то есть до 26 сентября. После 26 сентября вносить изменения в списки избирателей уже нельзя.

«Лица, которые прибудут на заграничный избирательный участок после 26 сентября, не смогут принять участие в выборах, поскольку заграничная избирательная комиссия не сможет внести их в списки. Это также касается и украинских граждан, которые возвращаются в Украину из-за границы после 27 сентября, поскольку в этот день заканчивается срок подачи данных в окружные избирательные комиссии о тех лицах, которые выехали за границу”, - объяснил А.ДЕЩИЦА.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Конституционный Суд открыл производство по представлению Президента Украины о неконституционности положений закона о выборах относительно исключения из списков избирателей соответствующей участковой избирательной комиссией лиц, которые по сведениям, которые подаются органами Государственной пограничной службы за три дня в окружные избирательные комиссии, фактически пересекли государственную границу Украины и на момент предоставления сведений отсутствуют данные об их возвращении на территорию Украины.