Добкин отвергает возможность фальсификации подписи Авакова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Добкин сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос по поводу заявления А.Авакова о фальсификации его подписи на земельном акте, которая стала причиной возбуждения уголовного дела против него.

М.Добкин отметил, что все документы предварительно проходят длительную и тщательную процедуру согласований, прежде чем они попадают на подпись к главе облгосадминистрации. Он заявил, что учитывая это, практически невозможно сфальсифицировать подпись руководителя области - в противном случае для фабрикации необходимо предварительно подделать подписи еще очень многих должностных лиц разных уровней и звеньев.

«Ни один документ не попадает на стол руководителя области, пока не пройдет огромное количество согласований, и не будут собраны подписи практически всех ответственных чиновников», - сказал М.Добкин.

Когда речь идет о земельных вопросах, отметил он, «то там должна стоять подпись как минимум трех заместителей губернатора, разработчиков, представителей государственного земельного управления. На основании этого издается распоряжение, где стоит первая подпись должностного лица, а затем на основании этого распоряжения, которое официально зарегистрировано, оформляется земельный акт, имеющий номер строгой отчетности. Этому предшествует еще одна процедура, в которой принимает участие определенное количество людей».

В случае же, когда кто-то захочет сфальсифицировать один земельный акт, объяснил М.Добкин, «необходимо под огромное количество подписей, найти где-то бланк, чтобы вписать туда название фирмы, которая реально получила эту землю, и потом уже подделать подпись губернатора».