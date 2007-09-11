Тимошенко сегодня будет в Жашкове и Умани

Сегодня, 12 сентября, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в рамках своего предвыборного тура по областям Украины посетит Жашков и Умань Черкасской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в Жашкове и Умани состоятся митинги с участием Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также встретится со студентами и преподавателями Уманского педуниверситета и подпишет обязательство перед педагогами.

Вечером Ю.ТИМОШЕНКО выступит в прямом эфире одного из местных телеканалов.