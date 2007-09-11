Тимошенко сегодня будет в Жашкове и Умани
12:10, 11 сентября 2007Политика
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Продолжается избирательный тур
Сегодня, 12 сентября, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в рамках своего предвыборного тура по областям Украины посетит Жашков и Умань Черкасской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в Жашкове и Умани состоятся митинги с участием Ю.ТИМОШЕНКО.
Лидер БЮТ также встретится со студентами и преподавателями Уманского педуниверситета и подпишет обязательство перед педагогами.
Вечером Ю.ТИМОШЕНКО выступит в прямом эфире одного из местных телеканалов.
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