Азаров остается за Януковича

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ будет координировать работу правительства во время отпуска премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правительства В.ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Согласован график отпусков на предвыборную кампанию, и Николай Янович (АЗАРОВ) будет координировать эту работу. Я с завтрашнего дня ухожу в отпуск и только на один день выйду – на саммит, 14 сентября, и поработаю вместе с вами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер отметил, что правительство выполнило практически весь объем работ по подготовке главного финансового документа страны на 2008 год. «У нас остается вопрос подготовки к зиме», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что на время подготовки жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному сезону вице-премьер-министр Владимир РЫБАК не будет уходить в отпуск. «Министерство строительства и регионального развития и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства должны работать и держать эти вопросы на контроле», - поручил глава правительства.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что в начале октября, после завершения избирательной кампании, состоится контрольное заседание правительства по вопросам подготовки к зиме. «Как всегда мы это делали – за две недели до начала отопительного сезона», - уточнил он.