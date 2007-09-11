Эпопея с Порой-2 закончилась?

Высший административный суд Украины оставил в силе решение окружного административного суда Киева об отмене всех постановлений Центральной избирательной комиссии, которые были ею приняты о регистрации партии “Пора” во главе с Ярославом ГОДУНКОМ.

Об этом сообщил заместитель председателя штаба блока “Наша Украина - Народная самооборона” по юридическим вопросам Николай ОНИЩУК, слова которого цитирует пресс-служба НУ-НС.

По словам Н.ОНИЩУКА, Высший административный суд Украины также отказал в возбуждении кассационного производства по заявлению Министерства юстиции на решение апелляционного административного суда города Киева по заявлению блока “Наша Украина-Народная самооборона” о признания неправомерными действий Минюста относительно выдачи документов “Поре” Я.ГОДУНКА.

“Таким образом, эпопея с политическим рейдерским проектом, целью которого была внешняя атака на блок “Наша Украина - Народная самооборона”, провалилась. Это свидетельствует о несостоятельности тех, кто готовил этот проект, действовать эффективно”, - отметил Н.ОНИЩУК.

Как сообщал УНИАН, 28 августа ЦИК исключил кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” из избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”, а также зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” на выборы 30 сентября.

Но 4 сентября Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил это постановление ЦИК.

В тот же день Центральная избирательная комиссия во исполнение решения суда решила оставить Гражданскую партию «Пора» в составе блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Партия «Пора» Я.ГОДУНКА обжаловала в Окружном административном суде г. Киева постановление ЦИК об отмене ее регистрации как самостоятельном субъекте выборов.